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Збірна України дізналась суперників у відборі до Євро-2026

Владислав Уткін — 30 травня, 14:00
Збірна України дізналась суперників у відборі до Євро-2026

У швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування кваліфікації чоловічого чемпіонату Європи-2026 з футзалу.

Збірна України дізналась своїх суперників. Команда потрапила до групи 1 разом із Румунією, Німеччиною та Кіпром.

Результати жеребкування відбору Євро-2026 з футзалу

  • Група 1: Україна, Румунія, Німеччина, Кіпр
  • Група 2: Фінляндія, Італія, Білорусь, Мальта
  • Група 3: Польща, Словаччина, Молдова, Туреччина
  • Група 4: Словенія, Угорщина, Чорногорія, Норвегія
  • Група 5: Хорватія, Азербайджан, Швеція, Греція
  • Група 6: Казахстан, Вірменія, Данія, Албанія
  • Група 7: Португалія, Нідерланди, Північна Македонія, Андорра
  • Група 8: Іспанія, Боснія і Герцеговина, Англія, Швейцарія
  • Група 9: Сербія, Чехія, Бельгія, Австрія
  • Група 10: Франція, Грузія, Косово, Болгарія

Перші матчі групового етапу відбору відбудуться 9-18 грудня. На чемпіонат Європи вийдуть переможці груп та чотири найкращі команди за підсумками плей-оф.

Фінальна частина Євро пройде з 18 січня по 8 лютого 2026 року у Литві та Латвії.

Раніше ми повідомляли, що збірна України дізналася суперників у груповому етапі ЧС-2024.

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