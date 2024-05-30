Збірна України дізналась суперників у відборі до Євро-2026

У швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування кваліфікації чоловічого чемпіонату Європи-2026 з футзалу.

Збірна України дізналась своїх суперників. Команда потрапила до групи 1 разом із Румунією, Німеччиною та Кіпром.

Результати жеребкування відбору Євро-2026 з футзалу

Група 1 : Україна, Румунія, Німеччина, Кіпр

: Україна, Румунія, Німеччина, Кіпр Група 2 : Фінляндія, Італія, Білорусь, Мальта

: Фінляндія, Італія, Білорусь, Мальта Група 3 : Польща, Словаччина, Молдова, Туреччина

: Польща, Словаччина, Молдова, Туреччина Група 4 : Словенія, Угорщина, Чорногорія, Норвегія

: Словенія, Угорщина, Чорногорія, Норвегія Група 5 : Хорватія, Азербайджан, Швеція, Греція

: Хорватія, Азербайджан, Швеція, Греція Група 6 : Казахстан, Вірменія, Данія, Албанія

: Казахстан, Вірменія, Данія, Албанія Група 7 : Португалія, Нідерланди, Північна Македонія, Андорра

: Португалія, Нідерланди, Північна Македонія, Андорра Група 8 : Іспанія, Боснія і Герцеговина, Англія, Швейцарія

: Іспанія, Боснія і Герцеговина, Англія, Швейцарія Група 9 : Сербія, Чехія, Бельгія, Австрія

: Сербія, Чехія, Бельгія, Австрія Група 10: Франція, Грузія, Косово, Болгарія

Перші матчі групового етапу відбору відбудуться 9-18 грудня. На чемпіонат Європи вийдуть переможці груп та чотири найкращі команди за підсумками плей-оф.

Фінальна частина Євро пройде з 18 січня по 8 лютого 2026 року у Литві та Латвії.

Раніше ми повідомляли, що збірна України дізналася суперників у груповому етапі ЧС-2024.