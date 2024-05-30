Збірна України дізналась суперників у відборі до Євро-2026
У швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування кваліфікації чоловічого чемпіонату Європи-2026 з футзалу.
Збірна України дізналась своїх суперників. Команда потрапила до групи 1 разом із Румунією, Німеччиною та Кіпром.
Результати жеребкування відбору Євро-2026 з футзалу
- Група 1: Україна, Румунія, Німеччина, Кіпр
- Група 2: Фінляндія, Італія, Білорусь, Мальта
- Група 3: Польща, Словаччина, Молдова, Туреччина
- Група 4: Словенія, Угорщина, Чорногорія, Норвегія
- Група 5: Хорватія, Азербайджан, Швеція, Греція
- Група 6: Казахстан, Вірменія, Данія, Албанія
- Група 7: Португалія, Нідерланди, Північна Македонія, Андорра
- Група 8: Іспанія, Боснія і Герцеговина, Англія, Швейцарія
- Група 9: Сербія, Чехія, Бельгія, Австрія
- Група 10: Франція, Грузія, Косово, Болгарія
Перші матчі групового етапу відбору відбудуться 9-18 грудня. На чемпіонат Європи вийдуть переможці груп та чотири найкращі команди за підсумками плей-оф.
Фінальна частина Євро пройде з 18 січня по 8 лютого 2026 року у Литві та Латвії.
Раніше ми повідомляли, що збірна України дізналася суперників у груповому етапі ЧС-2024.