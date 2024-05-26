Збірна України дізналася суперників у груповому етапі ЧС-2024

В узбекистанському Самарканді відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату світу-2024 з футзалу.

24 команди були розподілені на шість груп по чотири учасники. Саме в Узбекистані відбудуться змагання, що триватимуть з 24 вересня по 6 жовтня.

Збірна України потрапила до квартету C, де зустрінеться з Аргентиною, Афганістаном та Анголою. Зазначимо, що аргентинці у 2021 році дійшли до фіналу ЧС, де поступилися Португалії. Українці в тому розіграші зазнали поразки саме від "біло-голубих" у першому раунді плей-оф.

Результати жеребкування чемпіонату світу-2024 з футзалу

Група A

Узбекистан Нідерланди Парагвай Коста-Рика

Група B

Бразилія Куба Хорватія Таїланд

Група C

Аргентина Україна Афганістан Ангола

Група D

Іспанія Казахстан Нова Зеландія Лівія

Група E

Португалія Панама Таджикистан Марокко

Група F

Іран Венесуела Гватемала Франція

У плей-оф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи й чотири збірні, що посіли треті місця.