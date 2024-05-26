Збірна України дізналася суперників у груповому етапі ЧС-2024
В узбекистанському Самарканді відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату світу-2024 з футзалу.
24 команди були розподілені на шість груп по чотири учасники. Саме в Узбекистані відбудуться змагання, що триватимуть з 24 вересня по 6 жовтня.
Збірна України потрапила до квартету C, де зустрінеться з Аргентиною, Афганістаном та Анголою. Зазначимо, що аргентинці у 2021 році дійшли до фіналу ЧС, де поступилися Португалії. Українці в тому розіграші зазнали поразки саме від "біло-голубих" у першому раунді плей-оф.
Результати жеребкування чемпіонату світу-2024 з футзалу
Група A
- Узбекистан
- Нідерланди
- Парагвай
- Коста-Рика
Група B
- Бразилія
- Куба
- Хорватія
- Таїланд
Група C
- Аргентина
- Україна
- Афганістан
- Ангола
Група D
- Іспанія
- Казахстан
- Нова Зеландія
- Лівія
Група E
- Португалія
- Панама
- Таджикистан
- Марокко
Група F
- Іран
- Венесуела
- Гватемала
- Франція
У плей-оф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи й чотири збірні, що посіли треті місця.