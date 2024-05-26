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Збірна України дізналася суперників у груповому етапі ЧС-2024

Станіслав Лисак — 26 травня, 20:01
Збірна України дізналася суперників у груповому етапі ЧС-2024

В узбекистанському Самарканді відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату світу-2024 з футзалу.

24 команди були розподілені на шість груп по чотири учасники. Саме в Узбекистані відбудуться змагання, що триватимуть з 24 вересня по 6 жовтня.

Збірна України потрапила до квартету C, де зустрінеться з Аргентиною, Афганістаном та Анголою. Зазначимо, що аргентинці у 2021 році дійшли до фіналу ЧС, де поступилися Португалії. Українці в тому розіграші зазнали поразки саме від "біло-голубих" у першому раунді плей-оф.

Результати жеребкування чемпіонату світу-2024 з футзалу

Група A

  1. Узбекистан
  2. Нідерланди
  3. Парагвай
  4. Коста-Рика

Група B

  1. Бразилія
  2. Куба
  3. Хорватія
  4. Таїланд

Група C

  1. Аргентина
  2. Україна
  3. Афганістан
  4. Ангола

Група D

  1. Іспанія
  2. Казахстан
  3. Нова Зеландія
  4. Лівія

Група E

  1. Португалія
  2. Панама
  3. Таджикистан
  4. Марокко

Група F

  1. Іран
  2. Венесуела
  3. Гватемала
  4. Франція

У плей-оф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи й чотири збірні, що посіли треті місця.

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