Збірна України обіграла Румунію: відеоогляд матчу кваліфікації на Євро-2026
Асоціація футзалу України
У вівторок, 17 грудня, збірна України здобула перемогу над Румунією в межах другого туру відбору до Євро-2026 з футзалу.
Огляд поєдинку
Відбір на Євро-2026 – футзал
2 тур, 17 грудня
Румунія – Україна 0:2 (1:0)
Голи: 0:1 – Зварич, 11, 0:2 – Швед, 21
Після другого туру збірна України одноосібно посідає перше місце у своєму квартеті, заробивши максимальну кількість очок. На другому місці розмістились румуни із трьома заліковими балами у своєму активі. У першому турі підопічні Качо розгромили "Бундестім" із рахунком 6:0.
Наступний матч підопічні Косенка зіграють проти збірної Німеччини. Зустріч відбудеться 31 січня 2025 року.
Нагадаємо, у першому матчі групового етапу Україна розгромила Кіпр.