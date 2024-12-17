Збірна України обіграла Румунію: відеоогляд матчу кваліфікації на Євро-2026

У вівторок, 17 грудня, збірна України здобула перемогу над Румунією в межах другого туру відбору до Євро-2026 з футзалу.

Огляд поєдинку

Відбір на Євро-2026 – футзал

2 тур, 17 грудня

Румунія – Україна 0:2 (1:0)

Голи: 0:1 – Зварич, 11, 0:2 – Швед, 21

Після другого туру збірна України одноосібно посідає перше місце у своєму квартеті, заробивши максимальну кількість очок. На другому місці розмістились румуни із трьома заліковими балами у своєму активі. У першому турі підопічні Качо розгромили "Бундестім" із рахунком 6:0.

Наступний матч підопічні Косенка зіграють проти збірної Німеччини. Зустріч відбудеться 31 січня 2025 року.

Нагадаємо, у першому матчі групового етапу Україна розгромила Кіпр.