ХІТ дотиснув Суху Балку, Сокіл обіграв Фурнітуру в 20 турі Екстра-ліги
У суботу, 21 березня, продовжився 20 тур Екстра-ліги України з футзалу.
Столичний ХІТ на виїзді переміг Суху Балку та достроково посів перше місце регулярного чемпіонату Екстра-ліги, яке дає перевагу свого майданчику на всіх етапах плейоф.
Гравці столичного колективу відігрувались під час матчу, проте дотиснули господарів наприкінці поєдинку. Влад Первєєв пострілом з флангу оформив дубль, а Подлюк забив у порожні ворота після перехоплення Ігоря Чернявського.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
20 тур, 21 березня
Сокіл – Фурнітура 3:1 (2:0)
Суха Балка – Хіт Київ 2:4 (1:2)
15:00 Tyre Expert Одеса – Кардинал-Рівне
16:00 Авалон – Київ Футзал
