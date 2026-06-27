Юнацька збірна України розгромила Польщу на турнірі у Хорватії

Юнацька збірна України (U-19) з футзалу переграла Польщу у матчі за право грати за 5-те місце на турнірі Futsal Week Summer Cup-2026, який триває у Хорватії.

Зустріч завершилась з рахунком 7:3. Хеттриком у грі відзначився Максим Гайдучик, ще по голу в активі Станіслава Шклярука, Даніїла Литвиновського, Назара Першина, та Артема Малиновського.

Завдяки цій перемозі команда Ігоря Москвичова у неділю, 28 червня, зіграє поєдинок за підсумкове 5-те місце на турнірі

Futsal Week Summer Cup-2026

27 червня

Україна U-19 – Польща U-19 7:3

Голи: 1:0 – 10 Шклярук, 2:0 – 10 Гайдучик, 2:1 – 13 Лупинський, 3:1 – 14 Литвиновський, 4:1 – 17 Першин, 5:1 – 18 Гайдучик, 5:2 – 19 Лупинський, 5:3 – 19 Лупинський, 6:3 – 25 Гайдучик, 7:3 – 28 Малиновський

Зазначимо, що завдяки перемогам над Хорватією та Нідерландами українці виграли Групу 2 на Futsal Week Summer Cup-2026. Втім, "синьо-жовтим" не вистачило одного голу, аби вийти до півфіналу. За регламентом, який був змінений перед початком Futsal Week через неявку Кувейту, боротьбу за перемогу в турнірі продовжать лише 4 з 5 переможців груп із найкращими показниками.

Нагадаємо, напередодні відбулося жеребкування основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу з футзалу-2028, де своїх суперників дізналась збірна України.