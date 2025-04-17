Гравець збірної України став найкращим бомбардиром кваліфікації на Євро-2026

Універсал збірної України Євгеній Жук став найкращим бомбардиром кваліфікації на Євро-2026 з футзалу.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Всього за 6 матчів Жук відзначився 9-ма голами, в тому числі одним покером у домашньому матчі проти Кіпру.

Як відомо, збірна України з футзалу вперше в історії завершила кваліфікацію чемпіонату Європи, набравши максимальну кількість очок. Українці перемогли у всіх 6 поєдинках відбору із загальним рахунком 37:5 та впевнено кваліфікувалися на Євро-2026. При чому це сталося достроково.

Підопічні Олександра Косенка у матчі 6 туру розібралися з Румунією (3:1), а кількома днями раніше знищили збірну Кіпру, забивши суперникам 11 м'ячів. До цього українці декласували Німеччину (9:0), також був розгром над Кіпром (7:0) і звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.

Нагадаємо, чемпіонат Європи прийматимуть Литва та Латвія. Змагання пройде з 20 січня до 7 лютого 2026 року. Це буде другий футзальний Євро за участю 16 збірних.