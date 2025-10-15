Збірна України під час жеребкування Євро-2026 буде у першому кошику
В УЄФА оприлюднили деталі процедури жеребкування фінальної частини Євро-2026, яке пройде 24 жовтня о 12:00 у литовському Каунасі.
Про це повідомляє пресслужба Української Асоціації футболу.
Так, 16 команд розподілені на чотири кошики згідно їх позицій в рейтингу національних збірних станом на 25 вересня. Збірна України буде у першому кошику.
- Кошик 1: Португалія, Іспанія, Україна, Франція.
- Кошик 2: Хорватія, Італія, Словенія, Чехія.
- Кошик 3: Польща, Вірменія, Грузія, Білорусь.
- Кошик 4: Бельгія, Угорщина, Латвія, Литва.
При жеребкуванні УЄФА розведе по різних групах нашу команду та збірну Білорусі.
Окрім того, країни-господарки турніру будуть автоматично розподілені по різних квартетах: Латвія – у групу А, Литва – у групу B, Словенія – у групу С. Україна, згідно циркуляру УЄФА, має потрапити до групи А або В.
Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках латвійської Риги, литовського Каунаса та словенської Любляни.
Напередодні завершилося Євро-2025 U-19, на якому юнацька збірна України дійшла до півфіналу, де поступилася команді Іспанії.