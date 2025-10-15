Збірна України під час жеребкування Євро-2026 буде у першому кошику

В УЄФА оприлюднили деталі процедури жеребкування фінальної частини Євро-2026, яке пройде 24 жовтня о 12:00 у литовському Каунасі.

Про це повідомляє пресслужба Української Асоціації футболу.

Так, 16 команд розподілені на чотири кошики згідно їх позицій в рейтингу національних збірних станом на 25 вересня. Збірна України буде у першому кошику.

Кошик 1: Португалія, Іспанія, Україна , Франція.

Кошик 2: Хорватія, Італія, Словенія, Чехія.

Кошик 3: Польща, Вірменія, Грузія, Білорусь.

Кошик 4: Бельгія, Угорщина, Латвія, Литва.

При жеребкуванні УЄФА розведе по різних групах нашу команду та збірну Білорусі.

Окрім того, країни-господарки турніру будуть автоматично розподілені по різних квартетах: Латвія – у групу А, Литва – у групу B, Словенія – у групу С. Україна, згідно циркуляру УЄФА, має потрапити до групи А або В.

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках латвійської Риги, литовського Каунаса та словенської Любляни.

