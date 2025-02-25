Борнмут Забарного гостюватиме у Брайтона, жіноча збірна України в Лізі націй: розклад матчів українців

У вівторок, 25 лютого, відбудеться всього один матч за участю українського футболіста. Але також буде зіграний поєдинок жіночої збірної України.

У межах 27 туру АПЛ Ілля Забарний та його Борнмут гратимуть на виїзді проти Брайтона. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Проте участь центрбека "вишень" у цьому поєдинку досі залишається під питанням. В минулому матчі проти Вулвергемптона (0:1) Забарний отримав пряму червону картку, яку, за словами головного тренера Андоні Іраоли, клуб мав намір оскаржити. На даний момент поки що невідомо, яке рішення прийняла Футбольна асоціація щодо вилучення захисника.

Сьогодні жіноча збірна України проведе свій другий матч Ліги націй. Цього разу суперницями "синьо-жовтих" будуть футболістки з Хорватії. Цей поєдинок стартуватиме о 19:00 за Києвом.

У першому турі групового етапу українки здолали збірну Албанії з рахунком 2:1.

Розклад матчів українців на 25 лютого

19:00. Жіноча Ліга націй: Україна – Хорватія

21:30. АПЛ: Брайтон – Борнмут

Нагадаємо, що вчора з'явилася інформація про повернення Тібо Куртуа до лав збірної Бельгії. Голкіпер Реала зіграє проти збірної України у плейоф Ліги націй.