Бригада арбітрів з України працюватиме на матчі кваліфікації ЧС

УЄФА призначила українську суддівську бригаду на матч відбору чемпіонату світу-2026, у якому збірна Хорватії прийматиме Гібралтар.

Про це повідомив сайт UEFA.

Головним рефері поєдинку стане 36-річний Олексій Деревинський. Для нього це буде перша робота на матчах національних збірних у поточному сезоні.

Деревинський останніми роками стабільно обслуговує поєдинки УПЛ, а також отримує призначення на єврокубкові матчі під егідою УЄФА.

Асистуватимуть головному арбітру досвідчені українські лайнсмени Віктор Матяш та Олексій Миронов. Четвертим рефері виступить Клим Заброда. За відеосистему VAR у цьому матчі відповідатимуть Віктор Копієвський і Денис Шурман.

Матч Хорватія – Гібралтар відбудеться 12 жовтня, початок гри запланований на 21:45 за київським часом.

Раніше стало відомо, хто обслуговуватиме матч між Україною та Азербайджаном.