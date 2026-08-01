У Луцьку під колесами автомобіля загинув 14-річний вихованець Любарта
У Луцьку внаслідок смертельної дорожньо-транспортної пригоди загинув 14-річний воротар юнацької команди Любарт Олександр Шокур.
Про це повідомляє АФУ.
Трагедія сталася 31 липня близько 23:00 на проспекті Соборності. Юний воротар переходив дорогу регульованим пішохідним переходом і від отриманих травм загинув на місці. Олександру Шокуру 4 серпня мало виповнитися 15 років.
За даними Головного управління Національної поліції у Волинській області, водій автомобіля Audi, 2007 року народження, житель Камінь-Каширського району та студент місцевого вишу, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, перевищив швидкість і скоїв наїзд на пішохода.
Попередньо встановлено, що водій був тверезим. У салоні автомобіля також перебував пасажир, який не постраждав. Інших травмованих немає.
Поліцейські затримали керманича. За фактом аварії розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами.
Нагадаємо, що напередодні 18-річний марокканський футболіст Самі Саїд загинув унаслідок ДТП.