У Луцьку під колесами автомобіля загинув 14-річний вихованець Любарта

У Луцьку внаслідок смертельної дорожньо-транспортної пригоди загинув 14-річний воротар юнацької команди Любарт Олександр Шокур.

Про це повідомляє АФУ.

Трагедія сталася 31 липня близько 23:00 на проспекті Соборності. Юний воротар переходив дорогу регульованим пішохідним переходом і від отриманих травм загинув на місці. Олександру Шокуру 4 серпня мало виповнитися 15 років.

За даними Головного управління Національної поліції у Волинській області, водій автомобіля Audi, 2007 року народження, житель Камінь-Каширського району та студент місцевого вишу, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, перевищив швидкість і скоїв наїзд на пішохода.

Попередньо встановлено, що водій був тверезим. У салоні автомобіля також перебував пасажир, який не постраждав. Інших травмованих немає.

Поліцейські затримали керманича. За фактом аварії розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, що напередодні 18-річний марокканський футболіст Самі Саїд загинув унаслідок ДТП.