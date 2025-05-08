Визначився найкращий гравець Екстра-ліги у квітні

Гравець Урагана Ілля Приходько став найкращим гравцем квітня в Екстра-лізі.

Про це повідомила пресслужба Асоціації Футзалу України.

17-річний футзаліст провів 4 матчі та відзначився найважливішим голом у грі з Сухою Балкою, забивши переможний гол за 17 секунд до кінця матчу.

Також Ілля став найкращим гравцем "Фіналу Восьми" Кубку України.

Нагадаємо, у першому матчі 1/4 фіналу плейоф Ураган розгромно програв Соколу.

Водночас клуб з Івано-Франківська став володарем Кубку України, перегравши у фіналі Суху Балку.