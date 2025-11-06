Найгірший з варіантів: ХІТ дізнався суперника у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Чемпіон України київський ХІТ у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться з іспанською Пальмою Футзал – чинним і триразовим переможцем турніру.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Перший матч відбудеться 24 листопада та буде номінально домашнім для ХІТа. Матч-відповідь запланований на 5 грудня і пройде на майданчику Пальми в Іспанії.

Це буде серйозне випробування для українського чемпіона, адже Пальма – один із головних фаворитів змагань.

Переможець цієї пари вийде до чвертьфіналу, де зіграє з переможцем протистояння Приштина 01 (Косово) – Рига (Латвія).

Раніше ХІТ здолав Вргніку та вийшов у плейоф Ліги чемпіонів.