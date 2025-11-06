Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Найгірший з варіантів: ХІТ дізнався суперника у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Володимир Варуха — 6 листопада 2025, 18:01
Найгірший з варіантів: ХІТ дізнався суперника у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
ФК ХІТ

Чемпіон України київський ХІТ у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться з іспанською Пальмою Футзал – чинним і триразовим переможцем турніру.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Перший матч відбудеться 24 листопада та буде номінально домашнім для ХІТа. Матч-відповідь запланований на 5 грудня і пройде на майданчику Пальми в Іспанії.

Це буде серйозне випробування для українського чемпіона, адже Пальма – один із головних фаворитів змагань.

Переможець цієї пари вийде до чвертьфіналу, де зіграє з переможцем протистояння Приштина 01 (Косово) – Рига (Латвія).

Раніше ХІТ здолав Вргніку та вийшов у плейоф Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів ХІТ

Ліга чемпіонів

Судаков – про поразку Бенфіки від Баєра: Не наш день
Тренер Карабаха – про сенсаційну нічию з Челсі: Вітаю усіх наших вболівальників
Бельгійський фанат-ентузіаст проїхав 1570 км на велосипеді до Мадрида, щоб подивитися матч ЛЧ
Гвардіола: Щоразу я приходжу на пресконференцію – Голанд б'є черговий рекорд
Скандал у матчі Ліги чемпіонів: арбітр зарахував гол після відвертої гри рукою

Останні новини