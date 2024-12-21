Семенченко: Важливо було гарно розпочати відбір до Євро-2026

Гравець збірної України з футзалу Ростислав Семенченко прокоментував перемоги над Кіпром (7:0) та Румунією (2:0) в основному раунді кваліфікації на чемпіонат Європи-2026.

Слова спортсмена передає Асоціація футзалу України.

"Звісно, дуже важливо гарно розпочати відбір до Євро, тому що, як кажуть, як почнеш, так і попливеш. Ми раді, що змогли здобути дві перемоги на виїзді. Це додає впевненості в наступних іграх", – розповів Семенченко.

Ростислав також оцінив шанси національної команди напряму вийти на чемпіонат Європи та наголосив, що все залежатиме від них самих.

"Усе в наших руках. Тому не буду загадувати, усе буде залежати від нас самих. Будемо виходити на поле і доводити від гри до гри", – підсумував Семенченко.

Нагадаємо, капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма не допоможе команді у кваліфікації на Євро-2026, який пройде у Латвії та Литві.

Напередодні, головний тренер футзальної національної команди Олександр Косенко оцінив шанси збірної на вихід до основного етапу чемпіонату Європи-2026.