Григорчук встиг забути: найкращий молодий футзаліст світу був на перегляді у Чорноморці

Колишній головний тренер Чорноморця Роман Григорчук, який нині тренує ЛНЗ, встиг забути, що одеський клуб міг підписати Ростислава Семенченка, який нині є одним з найкращих футзалістів світу та лідером збірної України.

Про це він зізнався у інтерв'ю YouTube-каналу Трендець.

Реклама:

"У нас на перегляді в Чорноморці був Ростислав Семенченко? Я зараз на камеру... Боюся. Я не чув такого футболіста. На перегляді в мене було ще дві тисячі футболістів.

Став найкращим молодим футзалістом світу? Аааа. Я знаю, це з нашого одеського регіону. Мені Кирило Ковальчук про нього говорив. Він займався цим питанням – він його приводив на перегляд. Я пам'ятаю, що цей факт був і він таки обрав футзал. Ми були готові його брати в команду. Він дуже талановита людина. І ким він став?", – спитав Григорчук.

Ба більше, Григорчук зізнався, що навіть не знав того, що збірна України з футзалу виграла бронзу на чемпіонаті світу-2024.

"Світу? Ви серйозно? Та ви що... Це серйозно", – відреагував тренер ЛНЗ.

Як відомо, 6 жовтня 2024 року збірна України здобула історичну бронзу на чемпіонаті світу, розгромивши Францію в матчі за третє місце.

Наразі "синьо-жовтні" проходят відбір до ЧЄ-2026. Після перших 4 турів збірна України посідає перше місце у групі 1. У підопічних Олександра Косенка максимальні 12 балів. У Румунії, яка йде на другому місці – 9 очок. Третє місце посідає Німеччина, а ось Кіпр не зміг набрати жодного залікового пункту та знаходиться на останній сходинці.