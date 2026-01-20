Хотів зіграти у фінальній частині ЧЄ-2026: лідер збірної України про вимушену операцію

Найкращий молодий гравець світу 2024 року Ростислав Семенченко через травму пропустить Євро-2026. 22-річний футзаліст змушений був зробити операцію.

Про це Семенченко розповів пресслужбі Асоціації футзалу України.

Ростислав дуже засмутився через пропуск чемпіонату Європи, але спортивна кар'єра не буває без травм.

"Звісно, засмутився, хотів з хлопцями вийти. Так гарно пройшли груповий етап, хотів зіграти в фінальній частині, але це життя, так буває в нашій спортивній кар'єрі, що трапляються травми. Коли сказали, що операція, то згодився, тому що я знав, що я хотів на 100 відсотків грати, а не на 50 відсотків від своїх можливостей", – сказав Семенченко.

Лідер збірної України вболіватиме за партерів по команді на трибунах.

"Буду переживати, але завжди впевнений у кожному з хлопців. Знаю, що вони викладуться на всі 100. Після чемпіонату світу немає зараз таких суперників, яких ми боялися б, тому думаю, що буде гарний результат", – сказав Семенченко.

Зазначимо, що напередодні старту Євро-2025 Україна обіграла Словенію з рахунком 2:0.

На чемпіонаті Європи підопічні Олександра Косенка зіграють у групі B проти збірних Вірменії (22 січня у Каунасі), Литви (25 січня у Каунасі) та Чехії (28 січня у Ризі).