Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Хотів зіграти у фінальній частині ЧЄ-2026: лідер збірної України про вимушену операцію

Сергій Шаховець — 20 січня 2026, 13:18
Хотів зіграти у фінальній частині ЧЄ-2026: лідер збірної України про вимушену операцію
Ростислав Семенченко
Федерація футзалу України

Найкращий молодий гравець світу 2024 року Ростислав Семенченко через травму пропустить Євро-2026. 22-річний футзаліст змушений був зробити операцію.

Про це Семенченко розповів пресслужбі Асоціації футзалу України.

Ростислав дуже засмутився через пропуск чемпіонату Європи, але спортивна кар'єра не буває без травм.

"Звісно, засмутився, хотів з хлопцями вийти. Так гарно пройшли груповий етап, хотів зіграти в фінальній частині, але це життя, так буває в нашій спортивній кар'єрі, що трапляються травми.

Коли сказали, що операція, то згодився, тому що я знав, що я хотів на 100 відсотків грати, а не на 50 відсотків від своїх можливостей", – сказав Семенченко.

Лідер збірної України вболіватиме за партерів по команді на трибунах.

"Буду переживати, але завжди впевнений у кожному з хлопців. Знаю, що вони викладуться на всі 100. Після чемпіонату світу немає зараз таких суперників, яких ми боялися б, тому думаю, що буде гарний результат", – сказав Семенченко.

Зазначимо, що напередодні старту Євро-2025 Україна обіграла Словенію з рахунком 2:0.

На чемпіонаті Європи підопічні Олександра Косенка зіграють у групі B проти збірних Вірменії (22 січня у Каунасі), Литви (25 січня у Каунасі) та Чехії (28 січня у Ризі).

Читайте також :
Євро-2026 з футзалу: розклад та результати матчів
Збірна України з футзалу Ростислав Семенченко Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

Збірна України з футзалу

Збірна України обіграла Словенію перед стартом Євро-2026
Євро-2026 з футзалу: розклад та результати матчів
Всі три гри будуть непростими: Косенко оцінив групу збірної України на Євро-2026
Нам ніхто нічого не дозволить зробити: Косенко – про потенційний матч проти Білорусі та цілі України на Євро-2026
Сповнені жаги до нових перемог: капітан збірної України – про Євро-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік