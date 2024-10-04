Відомі дати проведення чемпіонату світу 2025 серед жіночих збірних

Визначилися дати проведення чемпіонату світу 2025 з футзалу серед жіночих збірних.

Про це повідомляє FIFA.

Перший в історії чемпіонат світу з футзалу через жіночих збірних пройде з 21 листопаа по 7 грудня 2025 року. Прийматимуть мундіаль Філіппіни, у змаганнях братимуть участь 16 команд.

Зазначимо, що в основному раунді європейської кваліфікації українська команда зіграє в Групі 3 разом із Чехією, Північною Ірландією та Францією.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2024 черед чоловічих збірних, "синьо-жовті" пробилися у півфінал, де прикро поступилися Бразилії. У матчі за бронзову нагороду мундіалю українці зіграють проти збірної Франції.

Поєдинок відбудеться у неділю, 6 жовтня. Початок о 15:30 за київським часом. Наша збірна вдруге в історії зіграє у матчі за третє місце після 1996 року, тоді українці не змогли здобути медалі.