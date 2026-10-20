Естонія – Україна: анонс онлайн-трансляції матчу відбору на ЧС-2028

У вівторок, 20 жовтня, збірна України з футзалу проведе перший поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу-2028, в якому її суперником буде національна команда Естонії.

Матч у Раквере розпочнеться о 19:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що "синьо-жовті" у відборі потрапили до групи 9, де зіграють також проти Словаччини. Перше протистояння зі словаками відбудеться 10 листопада, а матчі-відповіді заплановані на 2027 рік.

Нагадаємо, що на попередній світовій першості Україна здобула історичну "бронзу". В поєдинку за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію (7:1).