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Капітан збірної України потрапив у символічну збірну туру найсильнішої ліги світу

Олексій Мурзак — 10 лютого 2025, 14:52
Капітан збірної України потрапив у символічну збірну туру найсильнішої ліги світу
Ігор Корсун (праворуч)
xota.es

Український захисник Осасуни Магна Ігор Корсун увійшов до символічної збірної туру іспанської Національної ліги з футзалу.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Капітан національної збірної України допоміг своєму клубу здобути перемогу в матчі проти Бурели. Корсун у цій зустрічі оформив дубль, встановивши остаточний рахунок 3:2

Зазначається, що Ігор став першим українцем, який потрапив у символічну збірну туру в найсильнішій лізі світу.

Раніше стало відомо, що голкіпер клубу Любарт Станіслав Горнік визнаний найкращим гравцем Екстра-ліги в січні.

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