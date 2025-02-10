Капітан збірної України потрапив у символічну збірну туру найсильнішої ліги світу

Український захисник Осасуни Магна Ігор Корсун увійшов до символічної збірної туру іспанської Національної ліги з футзалу.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Капітан національної збірної України допоміг своєму клубу здобути перемогу в матчі проти Бурели. Корсун у цій зустрічі оформив дубль, встановивши остаточний рахунок 3:2

Зазначається, що Ігор став першим українцем, який потрапив у символічну збірну туру в найсильнішій лізі світу.

Раніше стало відомо, що голкіпер клубу Любарт Станіслав Горнік визнаний найкращим гравцем Екстра-ліги в січні.