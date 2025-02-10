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Екстра-ліга визначила найкращого гравця чемпіонату в січні

Олексій Мурзак — 10 лютого 2025, 14:05
Екстра-ліга визначила найкращого гравця чемпіонату в січні
Станіслав Горнік
ФК Любарт

Голкіпер клубу Любарт Станіслав Горнік визнаний найкращим гравцем Екстра-ліги в січні.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Минулого місяця Горнік допоміг своїй команді здобути дві перемоги поспіль – проти Кардиналу-Рівне та Урагану.

Зазначається, що після щільної боротьби в голосуванні, Станіслав обігнав конкурентів, набравши 37% серед усіх голосів.

Наразі Любарт посідає лише 10-те місце в турнірній таблиці, маючи в активі 11 очок за 13 зіграних матчів. У 13-му турі луцький клуб зіграв внічию з львівським in.IT.

Екстра-ліга футзал Любарт

Любарт

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