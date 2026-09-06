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Сухов виграв перший трофей у складі Спортинга

Олексій Мурзак — 6 вересня 2026, 16:47
Сухов виграв перший трофей у складі Спортинга
Олександр Сухов (зліва)
ФК Спортинг

Голкіпер збірної України та Спортинга Олександр Сухов виграв свій перший трофей у складі португальського клубу.

Напередодні клуб Нуну Діаша переміг Бенфіку в дербі за Суперкубок Португалії.

В основний час зустрічі команди сильнішого не виявили, зігравши 1:1, а в овертаймах перемогу святкував Спортинг – 3:2.

Сам Сухов на майданчику не зʼявлявся, однак може дебютувати за клуб вже наступними вихідними, коли стартує чемпіонат Португалії.

Нагадаємо, Олександр став гравцем Спортинга у липні поточного року, перебравшись з ХІТа, за який виступав із літа 2018-го. У футболці київського клубу Сухов провів 250 офіційних поєдинків та є дуже результативним воротарем – 25 голів, із них 3 у Лізі чемпіонів.

Спортинг футзал Олександр Сухов

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