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Визначився склад учасників Першої ліги

Олександр Булава — 15 вересня 2026, 19:41
Визначився склад учасників Першої ліги

Асоціація футзалу України оголосила склад учасників чемпіонату України з футзалу на сезон-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У новому сезоні за чемпіонство у другому за силою дивізіону боротимуться 11 команд. 

Повний склад учасників Першої ліги:

  • Енергія-ЛП (Львів)
  • Варта (Рівне)
  • СкайАп-2 (Київ)
  • МСК Харків (Харків)
  • Десна-Belintech (Київ)
  • Фантом-2 (Київ)
  • Будівельник (Лисичанськ)
  • Helpix-Adrenaline (Хмельницький)
  • Сармати (Херсон)
  • УкрАрмоТех-УкрКапітал Трейд (Київ)
  • МСК Одещина (Одеса)

Регулярний чемпіонат пройде у два кола. Кожна команда зіграє по 20 матчів. До стадії плейоф вийдуть 8 найкращих колективів за підсумками першого етапу. Усі раунди плейоф триватимуть до трьох перемог.

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Нагадаємо, напередодні представник України в Лізі чемпіонів припинив співпрацю з головним тренером.

футзал АФУ (Асоцiацiя футзалу України)

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