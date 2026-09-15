Визначився склад учасників Першої ліги

Асоціація футзалу України оголосила склад учасників чемпіонату України з футзалу на сезон-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У новому сезоні за чемпіонство у другому за силою дивізіону боротимуться 11 команд.

Повний склад учасників Першої ліги:

Енергія-ЛП (Львів)

Варта (Рівне)

СкайАп-2 (Київ)

МСК Харків (Харків)

Десна-Belintech (Київ)

Фантом-2 (Київ)

Будівельник (Лисичанськ)

Helpix-Adrenaline (Хмельницький)

Сармати (Херсон)

УкрАрмоТех-УкрКапітал Трейд (Київ)

МСК Одещина (Одеса)

Регулярний чемпіонат пройде у два кола. Кожна команда зіграє по 20 матчів. До стадії плейоф вийдуть 8 найкращих колективів за підсумками першого етапу. Усі раунди плейоф триватимуть до трьох перемог.

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Нагадаємо, напередодні представник України в Лізі чемпіонів припинив співпрацю з головним тренером.