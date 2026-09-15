Визначився склад учасників Першої ліги
Асоціація футзалу України оголосила склад учасників чемпіонату України з футзалу на сезон-2026/27.
Про це повідомляє пресслужба організації.
У новому сезоні за чемпіонство у другому за силою дивізіону боротимуться 11 команд.
Повний склад учасників Першої ліги:
- Енергія-ЛП (Львів)
- Варта (Рівне)
- СкайАп-2 (Київ)
- МСК Харків (Харків)
- Десна-Belintech (Київ)
- Фантом-2 (Київ)
- Будівельник (Лисичанськ)
- Helpix-Adrenaline (Хмельницький)
- Сармати (Херсон)
- УкрАрмоТех-УкрКапітал Трейд (Київ)
- МСК Одещина (Одеса)
Регулярний чемпіонат пройде у два кола. Кожна команда зіграє по 20 матчів. До стадії плейоф вийдуть 8 найкращих колективів за підсумками першого етапу. Усі раунди плейоф триватимуть до трьох перемог.
Нагадаємо, напередодні представник України в Лізі чемпіонів припинив співпрацю з головним тренером.