11 голів на двох: Пальма Футзал здолала Ригу у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні, 22 лютого, відбувся матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу, в якому чинний чемпіон Пальма приймала Ригу.
Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 7:4.
При тому переможець протистояння був зрозумілий ще після першого тайму, в якому іспанці розгромили суперника з рахунком 5:0. Після перерви Пальма забила ще двічі, а Рига відповіла 4 результативними ударами.
Пальма Футзал (Іспанія) – ФК Рига (Латвія) 7:4 (5:0)
Матч-відповідь відбудеться 6 березня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.
Зауважимо, що в попередній стадії Пальма Футзал вибила український ХІТ. У першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ чемпіон України зіграв внічию з іспанцями, після чого поступився супернику 2:4.
Зазначимо, що ХІТ вперше в історії вийшов у плейоф Ліги чемпіонів, а ось Пальма вигравала головний клубний трофей останні три роки.