11 голів на двох: Пальма Футзал здолала Ригу у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 22 лютого, відбувся матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу, в якому чинний чемпіон Пальма приймала Ригу.

Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 7:4.

При тому переможець протистояння був зрозумілий ще після першого тайму, в якому іспанці розгромили суперника з рахунком 5:0. Після перерви Пальма забила ще двічі, а Рига відповіла 4 результативними ударами.

Ліга чемпіонів з футзалу

1/4 фіналу, 1 матч

22 лютого

Пальма Футзал (Іспанія) – ФК Рига (Латвія) 7:4 (5:0)

Матч-відповідь відбудеться 6 березня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Зауважимо, що в попередній стадії Пальма Футзал вибила український ХІТ. У першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ чемпіон України зіграв внічию з іспанцями, після чого поступився супернику 2:4.

Зазначимо, що ХІТ вперше в історії вийшов у плейоф Ліги чемпіонів, а ось Пальма вигравала головний клубний трофей останні три роки.