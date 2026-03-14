Київ-Футзал у матчі з 13-ма голами переміг Авалон: інші результати перших зустрічей 1/4 фіналу Кубку України

У суботу, 14 березня, відбулися перші матчі 1/4 фіналу Кубку України з футзалу.

Так, Фурнітура на виїзді у Хмельницьку мінімально перемогла Сокіл, а Кардинал переграв Альянс.

Водночас Київ-Футзал вдома у матчі з 13-ма голами переміг Авалон. Здавалося, що ще до перерви кияни перетворили все подальше протистояння на формальність, коли повели 6:1 у першому таймі, однак Авалон не опустив руки та зміг скоротити відставання, зберігши інтригу на матч-відповідь.

Тим часом матч Атлетик Футзал – ХІТ поновиться орієнтовно о 16:00, адже командам необхідно провести розминку після тривалої паузи через повітряну тривогу.

Кубок України з футзалу

1/4 фіналу, перші матчі

Сокіл – Фурнітура 2:3 (1:1)

Кардинал-Рівне – Альянс 2:1 (2:1)

Київ-Футзал – Авалон 8:5 (6:1)

16:00 Атлетик – Хіт

Напередодні також відбулися матчі 19 туру Екстра-ліги, з підсумками якого можна ознайомитися у матеріалі від "Чемпіона".