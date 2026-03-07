Ураган вирвав перемогу в Любарта за 2 секунди до завершення гри, Атлетик Футзал дотиснув Сокіл у 19 турі Екстра-ліги

Сьогодні, 7 березня, низкою матчів продовжився 19 тур української Екстра-ліги з футзалу.

Атлетик Футзал проявив характер у зустрічі зі Соколом. Дніпряни ще до перерви змогли скоротити відставання, а у другій половині забили ще двічі та вирвали перемогу.

Івано-Франківський Ураган за дві секунди до завершення матчу вирвав перемогу в Любарта.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

19 тур, 7 березня

Атлетик Футзал – Сокіл 4:3 (2:3)

Любарт – Ураган 2:3 (1:1)

Авалон – ХІТ

Фурнітура – Кардинал-Рівне

Напередодні визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України.