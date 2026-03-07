Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Ураган вирвав перемогу в Любарта за 2 секунди до завершення гри, Атлетик Футзал дотиснув Сокіл у 19 турі Екстра-ліги

Олександр Булава — 7 березня 2026, 16:44
Ураган вирвав перемогу в Любарта за 2 секунди до завершення гри, Атлетик Футзал дотиснув Сокіл у 19 турі Екстра-ліги

Сьогодні, 7 березня, низкою матчів продовжився 19 тур української Екстра-ліги з футзалу.

Атлетик Футзал проявив характер у зустрічі зі Соколом. Дніпряни ще до перерви змогли скоротити відставання, а у другій половині забили ще двічі та вирвали перемогу.

Івано-Франківський Ураган за дві секунди до завершення матчу вирвав перемогу в Любарта.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
19 тур, 7 березня

Атлетик Футзал – Сокіл 4:3 (2:3)

Любарт – Ураган 2:3 (1:1)

Авалон – ХІТ

Фурнітура – Кардинал-Рівне

Напередодні визначилися всі чвертьфіналісти Кубку України.

Екстра-ліга

Екстра-ліга

ХІТ взяв реванш у Київ Футзал в столичному дербі
Дербі-бійня, воротарський пенальті через тринадцять років: найцікавіше про 18 тур Екстраліги
Фурнітура врятувалася від поразки у матчі з Сухою Балкою, Сокіл поділив очки з Любартом у 18 турі Екстра-ліги
Атлетик Футзал та Кардинал влаштували гольову феєрію, Авалон поділив очки з Тайр Експертом у 18 турі Екстра-ліги
Київ Футзал здолав ХІТ у битві лідерів Екстра-ліги

Останні новини