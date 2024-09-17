Косенко: Сподіваюся, що ми вийдемо ще злішими і з ще більшою жагою до перемоги

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко сподівається, що його підопічні зроблять правильні висновки після розгромної поразки від Аргентини в 1 турі ЧС-2024.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі Асоціації футзалу України.

"Ми неодноразово опинялися в таких ситуаціях. Були і крупні, і просто поразки, які ставили нас на край прірви, якщо так можна сказати. Я сподіваюся, що ця поразка зробить нас сильнішими, ми зробимо правильні висновки. Я сподіваюся, що ми вийдемо ще злішими і з ще більшою жагою до перемоги. Я не можу сказати, що в нас не було жаги до перемоги, але аргентинці були на мить швидшими та сильнішими. Оці сантиметри та мілісекунди зіграли роль. Вони дійсно організована та міцна команда", – сказав Косенко.

Вже завтра, 18 вересня, збірна України проведе другий поєдинок на мундалі. Суперником "жовто-синіх" буде Ангола. Початок зустрічі – о 15:30 за київським часом.