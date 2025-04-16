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Косенко: Дякую хлопцям, що підтримали своє реноме

Олег Дідух — 16 квітня 2025, 15:50
Косенко: Дякую хлопцям, що підтримали своє реноме
Олександр Косенко
АФУ

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував перемогу команди 3:1 над Румунією у заключному матчі відбору на Євро-2026.

Косенка цитує пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

"Ми налаштовуємося на кожну гру, хочемо перемогти, це вдається. Ще раз дякую хлопцям, бо вже начебто й пройшли на чемпіонат Європи, але вони все одно вийшли й підтримали своє реноме, здобули перемогу і завершили цей відбір із максимумом очок.

Тому я вітаю гравців, уболівальників, дякую їм, що підтримують нас. Взагалі хочу подякувати всім, й у першу чергу — Збройним силам України, що ми маємо таку можливість — грати", – заявив тренер.

Нагадаємо, Україна достроково забезпечила собі вихід на Євро-2026, і матч проти Румунії для команди уже не мав турнірного значення. Підопічні Косенка завершили кваліфікацію з максимальним показником, вигравши усі 6 матчів.

Нагадаємо, минулого тижня Косенко дав ексклюзивне інтерв’ю Чемпіону.

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