Косенко: Дякую хлопцям, що підтримали своє реноме

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував перемогу команди 3:1 над Румунією у заключному матчі відбору на Євро-2026.

Косенка цитує пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

"Ми налаштовуємося на кожну гру, хочемо перемогти, це вдається. Ще раз дякую хлопцям, бо вже начебто й пройшли на чемпіонат Європи, але вони все одно вийшли й підтримали своє реноме, здобули перемогу і завершили цей відбір із максимумом очок.

Тому я вітаю гравців, уболівальників, дякую їм, що підтримують нас. Взагалі хочу подякувати всім, й у першу чергу — Збройним силам України, що ми маємо таку можливість — грати", – заявив тренер.