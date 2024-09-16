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Тренер збірної України: Аргентинці покарали нас майже за кожну помилку

Ігор Чернявський — 16 вересня, 07:40
Тренер збірної України: Аргентинці покарали нас майже за кожну помилку
УАФ

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко вважає, що клас аргентинців дозволив їм скористатися ледь не всіма помилками його підопічних.

Про це він сказав у післяматчевому флешкоментарі.

"Нам було складно, але перший тайм ми дійсно провели непогано. Забили першими, моменти були, але з такими організованими командами, як Аргентина, дуже важко відіграватися. Вони карають за будь-яку помилку.

Помилок у нас наче було й не дуже багато, але майже за кожну помилку вони нас покарали. Нам потрібно швидше розібрати цей матч і зробити правильні висновки. Все в наших руках, ногах і головах. Усе залежить від нас — у нас ще є дві гри. Будемо намагатися виправити цю ситуацію", — сказав Косенко.

Україна поступилася Аргентині з рахунком 1:7. У середу, 18 вересня, команда Косенка спробує реабілітуватися за цю поразку в матчі проти Анголи, яка в першому турі поступилася Афганістану.

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