Тренер збірної України: Аргентинці покарали нас майже за кожну помилку
Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко вважає, що клас аргентинців дозволив їм скористатися ледь не всіма помилками його підопічних.
Про це він сказав у післяматчевому флешкоментарі.
"Нам було складно, але перший тайм ми дійсно провели непогано. Забили першими, моменти були, але з такими організованими командами, як Аргентина, дуже важко відіграватися. Вони карають за будь-яку помилку.
Помилок у нас наче було й не дуже багато, але майже за кожну помилку вони нас покарали. Нам потрібно швидше розібрати цей матч і зробити правильні висновки. Все в наших руках, ногах і головах. Усе залежить від нас — у нас ще є дві гри. Будемо намагатися виправити цю ситуацію", — сказав Косенко.
Україна поступилася Аргентині з рахунком 1:7. У середу, 18 вересня, команда Косенка спробує реабілітуватися за цю поразку в матчі проти Анголи, яка в першому турі поступилася Афганістану.