Тренер збірної України: Аргентинці покарали нас майже за кожну помилку

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко вважає, що клас аргентинців дозволив їм скористатися ледь не всіма помилками його підопічних.

Про це він сказав у післяматчевому флешкоментарі.

"Нам було складно, але перший тайм ми дійсно провели непогано. Забили першими, моменти були, але з такими організованими командами, як Аргентина, дуже важко відіграватися. Вони карають за будь-яку помилку.

Помилок у нас наче було й не дуже багато, але майже за кожну помилку вони нас покарали. Нам потрібно швидше розібрати цей матч і зробити правильні висновки. Все в наших руках, ногах і головах. Усе залежить від нас — у нас ще є дві гри. Будемо намагатися виправити цю ситуацію", — сказав Косенко.