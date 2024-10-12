Тренер ХІТ: Цей результат для нас не дуже важливий, тому що всі думки зараз про Лігу чемпіонів

Тренер ХІТ Владислав Лисенко не переймається через нічию з Авророю в 1 турі Екстраліги, адже пріоритет команди – Ліга чемпіонів.

Про це він сказав у післяматчевому коментарі для Асоціації футзалу України.

"По-перше, хотів би привітати нашу збірну, всіх причетних, усі хлопці – молодці. Також хотів би привітати вболіальників. По-друге, приєднуюся до привітань із початком чемпіонату.

Щодо гри, то вона видалася досить складною, бо наші хлопці лише кілька днів тому приєдналися до команди, були втомлені, але для вболівальників матч був досить непоганий та цікавий. Зіграли 2:2, хоча за моментами... Нам не вистачило реалізації, щоб поставити ногу та забити м’яч.

Ну, 2:2 – нічого страшного, цей результат для нас не дуже важливий, тому що всі думки зараз про Лігу чемпіонів, ми готуємося до неї. Ну, 2:2 – 2:2. Рухаємось далі, готуємося до Ліги чемпіонів. Будемо переглядати наших суперників, відпрацьовувати тренування та стандарти, нові награвання, бо збірники багато чого не знають. Будемо всі разом вмикатися в теорію і так далі", – сказав Лисенко.