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ХІТ зіграв у бойову нічию з Авророю, Енергія на останніх секундах врятувалася в матчі Кардиналом: результати 1 туру Екстраліги

Ігор Чернявський — 12 жовтня, 16:25
ХІТ зіграв у бойову нічию з Авророю, Енергія на останніх секундах врятувалася в матчі Кардиналом: результати 1 туру Екстраліги
Асоціація футзалу України

Сьогодні, 12 жовтня, відбулися 4 матчі першого туру чемпіонату України з футзалу-2024/25.

Зокрема, чинний чемпіон, київський ХІТ у столичному дербі втратив перемогу над Авророю, Суха Балка дебютувала в елітному дивізіоні з переконливої перемоги над МСК Харків, а Енергія врятувалася від поразки Кардиналу за 10 секунд до фінальної сирени. SkyUp у яскравому поєдинку з 9 голами здолав дніпровський Атлетик.

Чемпіонат України – Екстраліга
1 тур, 12 жовтня

SkyUp Київ – Атлетик Футзал 6:3 (0:1)

Кардинал-Рівне – Енергія 3:3 (2:1)

МСК Харків – Суха Балка 0:4 (0:1)

ХІТ – Аврора 2:2 (1:1)

Нагадаємо, напередодні Екстраліга стартувала двома матчами Уруган упевнено переміг дебютантів вищого дивізіону, а Сокіл без проблем здолав in.IT.

Екстраліга Енергія Кардинал-Рівне ХІТ Аврора МСК Харків SkyUp Київ Атлетик Футзал Суха Балка

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