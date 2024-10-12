ХІТ зіграв у бойову нічию з Авророю, Енергія на останніх секундах врятувалася в матчі Кардиналом: результати 1 туру Екстраліги

Сьогодні, 12 жовтня, відбулися 4 матчі першого туру чемпіонату України з футзалу-2024/25.

Зокрема, чинний чемпіон, київський ХІТ у столичному дербі втратив перемогу над Авророю, Суха Балка дебютувала в елітному дивізіоні з переконливої перемоги над МСК Харків, а Енергія врятувалася від поразки Кардиналу за 10 секунд до фінальної сирени. SkyUp у яскравому поєдинку з 9 голами здолав дніпровський Атлетик.

Чемпіонат України – Екстраліга

1 тур, 12 жовтня

SkyUp Київ – Атлетик Футзал 6:3 (0:1)

Кардинал-Рівне – Енергія 3:3 (2:1)

МСК Харків – Суха Балка 0:4 (0:1)

ХІТ – Аврора 2:2 (1:1)

Нагадаємо, напередодні Екстраліга стартувала двома матчами – Уруган упевнено переміг дебютантів вищого дивізіону, а Сокіл без проблем здолав in.IT.