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Атлетик Футзал переміг СкайАп у заключному матчі 3-го туру Екстра-ліги

Олексій Мурзак — 13 вересня 2026, 15:07
Атлетик Футзал переміг СкайАп у заключному матчі 3-го туру Екстра-ліги
ФК Атлетик Футзал

У неділю, 13 вересня, відбувся заключний матч 3-го туру Екстра-ліги України з футзалу, в якому Атлетик Футзал на виїзді переміг СкайАп.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Головним героєм зустрічі став Давид Калашник, який оформив хеттрик.

Чемпіонат України з футзалу– Екстра-ліга
3-й тур, 13 вересня

СкайАп – Атлетик Футзал 2:3 (0:1)

Раніше "Чемпіон" повідомляв, що Олександр Кабаненко залишив посаду головного тренера клубу з Дніпра після поразки від Сокола (4:7) у другому турі чемпіонату. На виїзний матч Атлетик приїхав лише з адміністратором Данилом Лутаєм.

Напередодні ХІТ декласував Альянс Львів, а Сокіл у гольових гойдалках вирвав перемогу над Сухою Балкою в 3-му турі Екстра-ліги.

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