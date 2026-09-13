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Самі не очікували: капітан Атлетика – про відсутність головного тренера команди на матчі проти СкайАп

Олексій Мурзак — 13 вересня 2026, 15:35
Самі не очікували: капітан Атлетика – про відсутність головного тренера команди на матчі проти СкайАп
Владислав Васильєв
скріншот

Олександр Кабаненко залишив посаду головного тренера Атлетика Футзал.

Цю інформацію у післяматчевому флеш-інтерв'ю підтвердив капітан дніпровського клубу Владислав Васильєв.

"Скажу так, що, напевно, пресслужба все офіційно незабаром оприлюднить. Я думаю, що всі дорослі люди здогадуються, що сталося. Не буду ходити навколо. Так сталося, потрібно йти далі, на жаль. Самі не очікували такий поворот, не найпростіший час для команди.

Я дякую хлопцям за сьогоднішню самовіддачу. Вони сьогодні зіграли на всі 100 та довели, що ми не Академія Мілана, а Атлетик Футзал", – сказав Васильєв.

Раніше "Чемпіон" повідомляв, що Кабаненко залишив посаду головного тренера клубу з Дніпра після поразки від Сокола (4:7) у другому турі чемпіонату. 

Весь поточний тиждень команда готувалася до гри третього туру без наставника. На виїзний матч Атлетик приїхав лише з адміністратором Данилом Лутаєм. Це не завадило Атлетику перемогти СкайАп із рахунком 3:2.

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