Самі не очікували: капітан Атлетика – про відсутність головного тренера команди на матчі проти СкайАп

Олександр Кабаненко залишив посаду головного тренера Атлетика Футзал.

Цю інформацію у післяматчевому флеш-інтерв'ю підтвердив капітан дніпровського клубу Владислав Васильєв.

"Скажу так, що, напевно, пресслужба все офіційно незабаром оприлюднить. Я думаю, що всі дорослі люди здогадуються, що сталося. Не буду ходити навколо. Так сталося, потрібно йти далі, на жаль. Самі не очікували такий поворот, не найпростіший час для команди.



Я дякую хлопцям за сьогоднішню самовіддачу. Вони сьогодні зіграли на всі 100 та довели, що ми не Академія Мілана, а Атлетик Футзал", – сказав Васильєв.