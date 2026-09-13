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Представник України в Лізі чемпіонів припинив співпрацю з головним тренером

Олексій Мурзак — 13 вересня 2026, 18:28
Представник України в Лізі чемпіонів припинив співпрацю з головним тренером
Олександр Кабаненко
ФК Атлетик

Атлетик Футзал оголосив про завершення співпраці з наставником команди Олександром Кабаненком та тренером воротарів Владиславом Корнєєвим.

Про це клуб повідомив у своїх соціальних мережах.

Хто стане наступним наставником дніпрян – наразі невідомо

Олександр Кабаненко очолював дніпровський клуб з березня 2023-го року. Під його керівництвом команда подолала шлях від аматорського колективу до фіналіста Екстра-ліги та учасника Ліги чемпіонів.

Раніше "Чемпіон" повідомляв, що Кабаненко залишив посаду головного тренера клубу з Дніпра після поразки від Сокола (4:7) у другому турі чемпіонату.

Весь поточний тиждень команда готувалася до гри третього туру без наставника. На виїзний матч Атлетик приїхав лише з адміністратором Данилом Лутаєм. Це не завадило Атлетику перемогти СкайАп із рахунком 3:2.

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