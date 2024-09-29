Сухов – гравець матчу 1/4 фіналу ЧС-2024 проти Венесуели за версією ФІФА

Голкіпер національної збірної України з футзалу Олександр Сухов визнаний гравцем матчу чвертьфіналу ЧС-2024 проти Венесуели за версією ФІФА.

Про це повідомила пресслужба Асоціації футзалу України.

Голкіпер став автором голу, коли пройшов через весь майданчик, а потім холоднокровно переграв свого венесуельського колегу.

Збірна України з футзалу впевнено здолала Венесуелу у матчі 1/4 фіналу ЧС-2024.

У півфіналі ЧС-2024 Україна зіграє проти збірної Бразилії, матч відбудеться 2 жовтня, початок о 18.00.