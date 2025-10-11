Дуелі лідерів та аутсайдерів, чемпіон випробує новачка у 4 турі Екстра-ліги

Сьогодні, 11 жовтня, відбудуться практично всі матчі четвертого туру регулярного сезону української Екстра-ліги.

Ігровий день відкриватимуть Суха Балка та Ураган, після чого паралельно проходитимуть два поєдинки: Кардинал-Рівне зіграє із Соколом, а ХІТ прийматиме Фурнітуру. В останньому матчі дня Авалон протистоятиме Любарту.

Четвертий тур Екстра-ліги закриватимуть Київ Футзал та Атлетик, які зіграють завтра, 12 жовтня.

Екстра-ліга – регулярний сезон

4 тур, 11 жовтня

12:00 Суха Балка – Ураган

13:00 Кардинал-Рівне – Сокіл

13:00 ХІТ – Фурнітура

15:00 Авалон – Любарт

