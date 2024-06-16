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Студентська збірна України програла Франції у матчі за бронзу ЧС

Владислав Уткін — 16 червня, 12:30
Студентська збірна України програла Франції у матчі за бронзу ЧС

Збірна України з футзалу зазнала поразки від Франції у матчі за 3-тє місце чемпіонату світу-2024 серед студентів.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Швидкий гол Дмитра Бабілова на 4 хвилині не врятував українську команду від поразки.

Чемпіонат світу серед студентів
Матч за 3-тє місце, 16 червня

Франція — Україна 2:1

Нагадаємо, що на стадії півфіналу Україна поступилась Хорватії (4:2), яку до цього "синьо-жовті" розгромили на груповому етапі турніру.

Зазначимо, жіноча студентська збірна України посіла 6-те місце на чемпіонаті світу.

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