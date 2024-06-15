Жіноча студентська збірна України поступилась Німеччині на чемпіонаті світу

Жіноча збірна України поступилась Німеччині на чемпіонаті світу серед студентських команд у Шанхаї, Китай.

Матч завершився з рахунком 1:0. Нагадаємо, у групі C українки посіли останнє місце, тому вони продовжили боротьбу за розподіл 5-7 місць.

Для українок це був останній поєдинок на турнірі. Остаточний розподіл місць визначиться після матчу Польща — Німеччина.

Чемпіонат світу серед студентів

Група розподілу 5-7 місць

15 червня

Україна — Німеччина 0:1

Гол: 0:1 - 26 Трап

Зазначимо, що право брати участь у турнірі мають жінки до 25 років – 1999 року народження й молодші.