Україна — Португалія 6:3: огляд товариського матчу

Збірна України обіграла Португалію в товариському матчі в межах підготовки до чемпіонату світу-2024 в Узбекистані. Португальці є чинними чемпіонами світу та переможцями двох попередніх чемпіонатів Європи.

Огляд матчу

Товариський матч

25 серпня

Україна — Португалія 6:3 (3:0)

Голи: 1:0 — Мельник 7, 2:0 — Шотурма 13, 3:0 — Шотурма 16, 3:1 — Сесіліу 27, 4:1 — Чернявський 30, 5:2 — Швед, 5:2 — Сесіліу 35, 6:2 — Микитюк 36, 6:3 — Роша 37

У попередніх товариських матчах команда Олександра Косенка розгромила Коста-Рику та Кубу. Також у межах підготовки до ЧС "жовто-сині" проведуть спаринги з Боснією і Герцеговиною та Лівією.

Нагадаємо, збірна України потрапила до квартету C, де зустрінеться з Аргентиною (15 вересня), Анголою (18 вересня) та Афганістаном (21 вересня).