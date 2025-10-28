Готові до дебюту: Київ Футзал оприлюднив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів
Лідер української Екстра-ліги Київ Футзал опублікував список гравців, які виступатимуть на груповому етапі Ліги чемпіонів-2025/26.
Своїм складом столичний колектив поділився у соцмережах.
Тренерський штаб киян на чолі із Тарасом Шпичкою визначився із 16 футзалістами, які представлятимуть клуб на міжнародній арені.
Якщо порівнювати із заявкою на Екстра-лігу, то місця у складі не залишилося для Валерія Гайвана, Владислава Завертаного та Дениса Сніцаренка.
Заявка Київ Футзалу на груповий етап Ліги чемпіонів-2025/26
Варто зазначити, що для Київ Футзалу це буде дебютна участь у футзальній Лізі чемпіонів після об'єднання Аврори та SkyUp в одну команду.
Нагадаємо, що Київ Футзал зіграє в одній групі разом з іншим представником України, а саме чемпіоном минулого сезону ХІТом. Разом із ними у квартеті опинилися колективи зі Словенії та Північної Македонії.
Груповий етап футзальної Ліги чемпіонів-2025/26 для українських клубів стартує вже завтра, 29 жовтня. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися із розкладом матчів ХІТа та Київ Футзалу у єврокубку.