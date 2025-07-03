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Українські клуби зіграють між собою у Лізі чемпіонів – результати жеребкування

Андрій Мошкун — 3 липня 2025, 16:02
Українські клуби зіграють між собою у Лізі чемпіонів – результати жеребкування
Instagram ХІТа

Обидва представники України у футзальній Лізі Чемпіонів ХІТ та Аврора зіграють між собою. Про це стало відомо за результатами жеребкування попереднього та основного раундів турніру.

Отже київські команди потрапили в одну групу та проведуть українське дербі у Лізі чемпіонів. Ще два суперники у квартеті визначаться у попередньому раунді.

Матчі групового етапу пройдуть 28 жовтня – 2 листопада на одній арені. До 1/8 фіналу вийде лише переможець серед цієї четвірки, тож одна з українських команд точно завершить змагання на груповій стадії.

Нагадаємо, що ХІТ став переможцем Екстраліги минулого сезону, перемігши у фінальній серії саме Аврору. Нещодавно срібні призери чемпіонату оголосили про обєднання із ще одним столичним клубом.

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