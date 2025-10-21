Без помсти за матч збірних? Визначилася суддівська бригада матчу Самсунспор – Динамо у Лізі конференцій

Суддівська бригада арбітрів з Ісландії на чолі з Іваром Оррі Крістьянссоном обслуговуватиме матч другого туру основного етапу Ліги конференцій-2025/26 між Самсунспором та київським Динамо.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Комітет арбітрів УЄФА призначив бригаду Крістьянссона на гру Самсунспор – Динамо, який проходитиме у Самсуні (Туреччина) 23 жовтня. Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Допомагатимуть Крістьянссону його земляки Біркір Сігурдарсон, Гілфі Мар Сігурдссон (бокові арбітри) та Вілхьялмур Торларінссон (четвертий арбітр) За VAR відповідатимуть австрійці Мануель Шуттенгрубер (арбітр VAR) та Александер Харкам (асистент арбітра VAR).

У першому турі основного етапу Ліги конференцій-2025/26 Динамо зазнало поразки від Крістал Пелес (0:2). Зазначимо, що в матчі проти Самсунспора головний тренер киян Олександр Шовковський не зможе розраховувати на Андрія Ярмоленка.

Нагадаємо, що нещодавно Україна та Ісландія перетиналися у межах відбору чемпіонату світу 2026 року. У результативній грі групового етапу кваліфікації "синьо-жовті" здобули перемогу 5:3.