Дербі-бійня, воротарський пенальті через тринадцять років: найцікавіше про 18 тур Екстраліги

Відігравши без особливих емоцій перший після чемпіонату Європи тур, в якому було лише дві гри, вартих уваги, в вісімнадцятому, другому післяєвропейському турі команди Екстраліги видали такий сплеск емоцій, такі напружені матчі, які роблять цей тур одним з найкращих в регулярному чемпіонаті. Зазначимо, що напруженість, конкурентність ігор не завжди є еквівалентом їхньої високої якості, але, як відомо, вболівальники голосують ногами, вони приходять в спорткомплекси за видовищем і, якщо його отримають, обов'язково прийдуть і на наступні матчі своїх улюблених команд.

Календарно тур відбувся в три дні і розпочався з найочікуванішої страви – гри між SkyUp Futsal і ХІТом. Чемпіони України востаннє програвали в чемпіонаті 14 червня 2025 року, ще минулого сезону, коли в третій грі фіналу плей-офф зазнали фіаско 4:9 від Aurora Team.

Влітку минулого року ХІТ очолив Сергій Журба, і він зі своєю командою на внутрішній арені виграв всі 15 матчів – 14 в чемпіонаті і одну в Кубку України. Звісно, безкінечно перемагати ХІТ не в змозі, і день першої поразки в сезоні і першої поразки Сергія Журби прийшовся на гру з "авіаторами". 5:1 – статус-кво між двома столичними командами в турнірній таблиці не змінився, а про враження від самої гри буде далі.

Сергій Журба

Після чотирьох матчів без поразок, в яких Кардинал-Авангард здобув 10 очок, в разі продовження цієї серії перемогою над Athletic Futsal рівнянам можна було б помріяти навіть про третє місце за підсумком регулярного чемпіонату, але підопічні Павла Дармовіса позбавили себе цього задоволення протягом заключних півтори хвилин. Виграючи 5:4, "кардиналівці" примудрилися пропустити два м'ячі, програли 5:6, і тепер їм би втриматися на п'ятому місці.

Чого можуть прагнути команди, що посідають дев'яте та десяте місця, знаходячись на відстані витягнутої руки від чільної вісімки? Звісно ж перемоги, але її в Броварах не вдалося здобути ані Авалону, ані Tyre Expert. Ближче до трьох очок були одесити, які ще на передостанній хвилині вигравали 3:2, але отримали в свої ворота пенальті, після якого суперники записали в турнірну таблицю по одному очку.

Дві гри, які відбулися в неділю, логічно було б назвати близнюками або двійнятами, адже події в них розвивалися за ідентичними сценаріями, які відрізнялися лише хвилинами, на яких забивалися м'ячі. Трохи раніше в Дніпрі розпочали Суха Балка і Фурнітура, щоб перший тайм завершити перевагою коломиян 1:0. По перерві жовтоводці після м'ячів Артема Шеремета і Андрія Теряєва повели в рахунку 2:1, але не втримали перевагу, пропустивши за лічені секунди до сирени – 2:2.

В Хмельницькому теж були 2:2, хіба що без драми за останніх секундах. Сокіл за значної переваги на перерву пішов поступаючись Любарту 0:1. Не встигли суперники розбігатися в другому таймі, як хмельничани вже були попереду. Але недовго – за три хвилини підопічні Романа Ковальчика залишилися в меншості, що дозволило Любарту врятувати гру.

Сокіл – Любарт

Гра туру

В житті будь-якого прихильника спорту було таке, що очікуєш якусь спортивну подію, якщо ближче до футболу чи футзалу, то якийсь матч, напередодні нього розмірковуєш над тим, які тактичні ходи протиставлять один одному тренери, який з гравців може стати його героєм, а коли той матч залишається позаду, то тебе не полишає відчуття, що побачене виявилося зовсім іншим. Звісно ж, можна пригадати вислів, що є вже класикою стосовно того, що наші очікування є нашими проблеми, і з цим не посперечаєшся.

Як же багато футзальна спільнота жила очікуванням гри між двома лідерами Екстраліги. В першому колі ХІТ і Kyiv Futsal не зіграли, бо дата їхньої гри в сьомому турі дивним чином майже збіглася з тим днем, коли ці дві київські команди грали між собою в Словенії в Лізі чемпіонів. Наприкінці минулого року була тема, що київське дербі може відбутися 31 грудня, але потім суперники передумали грати в новорічний день.

Згодом визначилася остаточна дата проведення гри з сьомого туру – це 25 лютого, а за п'ять днів до неї команди Тараса Шпички та Сергія Журби провели між собою гру вісімнадцятого туру, ту саму, яка жодним чином не виправдала те, що від неї очікувалося. Більше того, її перший тайм можна назвати ганьбою українського футзалу, до якої доклалися всі її учасники, в тому числі і арбітри.

Те, що було на майданчику, лише приблизним чином нагадувало футзал. Гравці були зосереджені на тому, щоб продемонструвати супернику свій гонор, свою силу, свою нахабність, і це знайшло відображення в численних сутичках, провокаціях і брудній грі. Щодо неї, то арбітри Денис Куций і Андрій Швець, які входять до топ-групи арбітрів АФУ, взяли собі за лінію проведення гри не помічати порушення. Мова про такі, за які на недавньому чемпіонаті Європи судді безжалісно карали гравців збірної України, і до чого це призвело, чудово показала гра з Францією.

SkyUp Futsal – ХІТ

Все почалося з того, що на початку гри Келвін з порушенням, яке проігнорували арбітри, зупинив ривок Олександра Сухова, і м'яч ледь не опинився в порожніх воротах ХІТа. Це відверто показало гравцям, що сьогодні їм буде дозволено багато, і на майданчику почалося те, що більше притаманне не футзалу, а регбі чи американському футболу. Удари по ногах, затримки руками, штовханина арбітрами ігнорувалися, вони про себе нагадували лише тільки тоді, коли порушення були обопільними, і гравці були близькими до бійки.

До речі, винесена в назву цієї номінації "бійня в Києві" це не вигадка чи фантазія автора, саме таким чином те, що було в перші 20 хвилин, визнали соціальні мережі Асоціації футзалу України. Дуже не хотілося б, що це було від захвату від того, що відбувалося на майданчику. В першому таймі м'яч лише одного разу опинився у воротах, і це стало можливим виключно майстерності Келвіна, який один в один розібрався з Русланом Шереметою і вразив ворота ударом метрів в 12-ти.

Як показали подальші події, команда Тараса Шпички виграла перший тайм не стільки по рахунку, скільки ментально. SkyUp Futsal міг дозволити собі обопільні сутички, в разі адекватної реакції арбітрів на них червоними картками "авіатори" могли пожертвувати будь-яким своїм гравцем. А от гравцям ХІТа потрібно було страхуватися і берегти себе, адже чемпіони проводили гру у вісім польових гравців. В заявці і на лаві запасних були Олександр Педяш, Владислав Первєєв і Андрій Мельник, але перші двоє мають такі проблеми зі здоров'ям, що взагалі не виходили на майданчик. Мельник же ближче до завершення гри вийшов тільки під гру "п'ять на чотири".

По перерві футзал на майданчик все ж таки повернувся, але морально зламані гравці ХІТа багато помилялися в розвитку атак, тому і небезпеки біля воріт Ілля Бакінського бракувало. В стані стресу Олександр Сухов "привіз" другий м'яч у свої ворота, і перемога "авіаторів" вже почала читатися. Лише стандарт дозволив ХІТу відіграти один м'яч, але він жодним чином не випливав з логіки гри.

Вирішальним же в грі став гол Віні, який майстерно продавив Чижика і пробив без шансів для Сухова. Далі для ХІТа була агонія. Коли таке було, щоб Ігор Чернявський помилився останнім, і це дозволило Максиму Літвінову вразити порожні ворота. До сирени був ще п'ятий м'яч і нереалізований Андрієм Мельником дабл-пенальті.

Неможливо оминути і організаційні трабли в цій грі. Протягом гри неодноразово зникало світло, через що гра за часом тривала майже дві з половиною години. Всі розуміють, в які часи ми живемо, але є ж певні прийнятні рамки. Окрім того, дійшло до того, що делегат АФУ особисто змушений був виходити на майданчик, разом з представником охорони йти до сектора, де розташувалися вболівальники ХІТа, і вимагати, щоб представник охорони там надалі і залишився.

В середу, 25 лютого, суперники зіграють вдруге. В SkyUp Futsal знайшли шляхи і способи, якими можна виграти у ХІТа, і їх цілком можна застосувати знову. Це вже тренерському штабу ХІТа, щоб перемогти, потрібно за лічені дні знайти методи проти "авіаторів". Враховуючи відсутність кадрового ресурсу, зробити це буде вкрай складно.

Тур у жовтих барвах

Дербі-бійня, в якому арбітри винесли гравцям сім попереджень, тільки розігнала карткопад, який пронісся по всіх іграх туру, що став найбруднішим цього сезону. Загалом арбітри показали 25 жовтих карток двадцяти трьом гравцям, адже Артем Файдор з Athletic Futsal і Ростислав Гуль з Сокола отримали по дві жовті і були вилучені.

Це ще не повний список туру в жовтих барвах, бо "відзначилися" і офіційні особи клубів – головні тренери SkyUp Futsal Тарас Шпичка, ХІТа Сергій Журба, Athletic Futsal Олександр Кабаненко і спортивний директор того ж SkyUp Futsal Микита Тменов.

Драми останніх секунд

За виключенням "бійні в Києві" всі інші чотири гри тримали в напрузі до останніх секунд, і у двох з них розігралися справжні драми. В Рівному Athletic Futsal програвав протягом майже всієї гри, поступаючись навіть у два м'ячі. Втім, на передостанній хвилині "атлети" зрівняли рахунок, а на останній хвилині, за дві секунди до сирени, вирвали перемогу 6:5 завдяки удару Іллі Терентьєва.

Якщо в Рівному одна з команд на прапорці вирвала перемогу, то в Дніпрі, де Суха Балка приймала Фурнітуру, гості уникнули поразки. Господарі, забивши двічі в середині другого тайму, були попереду 2:1. Коломияни заключні хвилини провели з п'ятим польовим гравцем, прагнучи уникнути поразки, і за сім секунд до сирени їм це вдалося. Ернест Романчук, який грав у воротарській футболці, знайшов передачею в штрафному майданчику господарів Ігоря Крамара, і хоча м'яч летів не зовсім зручно, найкращий бомбардир Фурнітури зміг підлаштуватися під м'яч і невідпорно пробив під поперечину.

Гол туру

Перший тайм гри проти Athletic Futsal вийшов для Кардиналу-Авангард напрочуд вдалим. Вже на початку гри рівняни забили двічі протягом шістнадцяти секунд, далі був пенальті, реалізований воротарем, і нарешті, вишенькою на тортику став гол Артема Малиновського на 15-й хвилині, який гідний бути визнаним "голом туру".

Передача Артема Мартиненка на Артема Малиновського вийшла не зовсім зручною, і під тиском дніпрянина Іллі Терентьєва він навіть відпустив від себе м'яч. Втім, Малиновський втримав м'яч під своїм контролем, після чого одним рухом залишив поза справами і Терентьєва, і Олега Виставного. Наступною жертвою Малиновського на шляху до воріт став Владислав Васильєв, а далі був вільний простір і воротар "атлетів" Євген Таран. Його Малиновський не став обігрувати, а легесенько покотив м'яч повз голкіпера. Цього було достатньо, щоб м'яч закотився у ворота. Симпатичний гол, і рівняни тільки самі собі можуть дорікати, що все те чудове, що вони мали в першому таймі, було так бездарно втрачене на останніх хвилинах.

Пенальті туру

Двічі в турі арбітри показували на шестиметрову позначку, і обидва пенальті не викликали ніяких сумнівів. На одинадцятій хвилині Андре Луіз в штрафному майданчику дніпрян зрізав Сергія Кравчука, і арбітри вказали на шість метрів. Найнеочікуванішим було те, що при "живих" досвідченому Михайлу Волянюку чи Дмитру Скибчику, кращому наразі бомбардиру команди, бити пенальті взявся воротар Кардиналу-Авангард Дмитро Дяченко. Дуже дивний вибір тренерського штабу рівнян, але Дмитро проявив неабияку холоднокровність за доволі хиткого рахунку 2:1 і пробив без шансів для Євгена Тарана.

А от пенальті на передостанній хвилині гри в Броварах безпосереднім чином вплинув на її підсумок. Капітан Авалона Максим Бессалов розігнав контратаку "3 в 2", після його передачі Денис Сніцаренко влучив у Микиту Калініна, який впав рукою на м'яч. Пенальті пробив той, хто його і заробив – недавній новачок "Авалона", і удар Сніцаренка не зміг відбити голкіпер Tyre Expert Микола Хомяк.

Кардинал-Авангард вдруге в сезоні пробивав пенальті, але забив вперше. А от Авалон поки що демонструє стовідсоткову реалізацію шестиметрових – три з трьох. У ворота дніпровських "атлетів" пенальті був призначений вчетверте, але тільки другий раз він став голом. Для Tyre Expert пенальті в Броварах став історичним, першим за часи виступів цієї одеської команди в Екстралізі.

Два забитих пенальті дозволили вперше в сезоні відсотку реалізації шестиметрових перетнути позначку в 50 відсотків – з 21-го пенальті реалізовані одинадцять.

Дабл-пенальті туру

А от дабл-пенальті гравці Екстраліги продовжують бити погано, навіть в такій команді, як ХІТ. Шостий фол SkyUp Futsal, суперник чемпіонів України, заробив, коли все вже в грі було зрозумілим – на останній хвилині за рахунку 5:1. Бити "десятку" пішов Андрій Мельник, а от у ворота "авіаторів" вийшов 16-річний Арсеній Нікітін. Він продемонстрував найвищий рівень, легко і невимушено відбивши удар гравця, який входить до Національної збірної України.

ХІТ лише вперше в сезоні пробивав 10-метровий, натомість, у ворота "авіаторів" дабл-пенальті призначаються найчастіше – вісім (!) разів. Якби суперники команди Тараса Шпички були вправнішими, можливо, її гравці зайвий раз думали, чи варто фолити вшосте. Але коли з восьми спроб лише дві стали голами, то можна йти на порушення дуже легко – воротарі все одно врятують. А воно так і є! Всі три воротарі SkyUp Futsal встигли показати свою майстерність на 10-метрових. Ілля Баінський тричі рятував свою команду, Юрій Савенко і Арсеній Нікітін по одному разу, і останній став одинадцятим воротарем, який на "десятці" зробив сейв.

Якщо гравці Сокола і надалі так битимуть дабл-пенальті, то суперники не будуть побоюватися порушувати проти них правила. В грі з Любартом підопічні Романа Ковальчика в першому таймі награли, щоб суперники шість разів сфолили, і останній фол прийшовся на заключну хвилину, коли Сокіл програвав 0:1. Цього сезону хмельничани вже двічі не реалізовували "десятки", і одну з них Вадим Данилюк. Наважився він бити дабл-пенальті і в грі з Любартом, і знову повз гроші – низовий удар ногою легко відбив Станіслав Горнік.

У ворота Любарта 10-метровий пробивався вперше, і Горнік збільшив кількість воротарів, які відбивали удари з десяти метрів до дванадцяти.

Загальна статистка по Екстралізі: з 29-ти дабл-пенальті реалізовані вісім, що складає 27,6 відсотка.

Пенальті воротаря через тринадцять років

Вразивши ворота Athletic Futsal з шестиметрового, рівнянин Дмитро Дяченко оформив свій другий гол в сезоні. По-перше, він зрівнявся з Олександром Суховим, по-друге, збільшив загальну кількість воротарських голів до десяти, які в активі вісьмох воротарів.

Радість воротаря Дяченка після забитого пенальті

Те, що пенальті виконав воротар, для українського футзалу непересічна подія. Пошуки в архівах національних чемпіонатів призвели до цікавих результатів. Востаннє м'яч, забитий голкіпером з шестиметрової позначки, був зафіксований 3 лютого 2013 року в грі, яка проходила… в Рівному! Тоді в матчі 16 туру сезону-12/13 року Кардинал-Рівне приймав хмельницький Спортлідер+, так тоді називалася команда, яка зараз грає під назвою Сокіл.

На 21-й хвилині господарі отримали право на пенальті і його реалізував Віталій Дєнюжкін, один з забивних українських воротарів, а нині головний тренер київського Фантома, який грає в першій лізі. Цікаво, що в складі рівненської команди є гравець, який на власні очі бачив, як забивали пенальті і Дєнюжкін, і Дяченко – це славетний ветеран рівненського футзалу Олександр Басич, якому зараз 37 років, а тоді, відповідно, було лише 24.

Хтозна, чи надихне Дяченка такий факт з біографії Дєнюжкіна. Якщо молодий голкіпер Кардиналу-Авангард вперше підійшов до шестиметрової позначки, то Дєнюжкін був практично штатним пенальтистом в Кардиналі-Рівне – на його рахунку чотири реалізованих шестиметрових.

Є ще одне спільне по цих двох іграх з пенальті у виконанні воротарів – в обох було забито по одинадцять м'ячів: зараз рахунок був 5:6, а тринадцять років тому 8:3.

Червоні картки туру

Чимало проблем в грі в Рівному було в Athletic Futsal, одну з них власними зусиллями створив Артем Файдор, коли на 26-й хвилині грубо зіграв проти Артема Малиновського.

Залізна жовта картка, яка з урахуванням того, що Файдор ще один "гірчичник" отримав в першому таймі, перетворилася на червону. Треба додати, що це сталося за рахунку 4:3 на користь рівнян, але підопічні Олександра Кабаненка при грі "троє проти чотирьох" відіграли ідеально і нічого не дозволили створити супернику.

За схожою схемою гру з Любартом не дограв і гравець Сокола Ростислав Гуль. Маючи попередження після першого тайму, по перерві Гуль небезпечно високо піднятою ногою зіграв проти Дмитра Максимчука і залишив майданчик після другої жовтої картки.

Для його команди це мало сумні наслідки – в меншості Сокіл пропустив гол, який дозволив Любарту уникнути поразки.

Для гравців Athletic Futsal це було друге вилучення в сезоні, для Сокола перше, а загалом арбітри показували червоні картки дванадцяти гравцям дев'яти команд. Цікаво, що в наступному турі Athletic Futsal і Сокіл грають між собою і будуть мати по мінус одному гравцю – Файдор і Гуль гру пропустять через дискваліфікацію.

Анатолій Подвойський