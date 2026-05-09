Визначилося представництво України в Лізі чемпіонів у сезоні 2026/27

Україна вдруге в історії буде представлена двома командами у футзальній Лізі чемпіонів у сезоні 2026/27.

Відповідно до регламенту, дві команди до ЛЧ можуть делегувати три країни з найкращим рейтингом футзальних збірних УЄФА станом на кінець квітня 2025 року, а також федерація, чий клуб виграв попередній розіграш турніру.

У разі виграшу найпрестижнішого турніру клубом із топ-3, право заявити дві команди отримує 4-та країна з рейтингу. Оскільки Росія, яка посідає 4-те місце в рейтингу, відсторонена від усіх змагань під егідою УЄФА, то в такому разі зіграти в ЛЧ зможуть чемпіон та віцечемпіон України, яка перебуває на 5-му місці.

Після поразки французького Етуаля у півфіналі ЛЧ-2025/26 трофей здобуде команда з топ-3 рейтингу: іспанський Пальма Футзал або португальський Спортинг.

Зазначимо, що два представники України в ЛЧ-2026/27 визначатимуться за результатами півфінальної серії Екстраліги, яка стартує 9 травня.

За дві путівки в ЛЧ боротимуться ХІТ (Київ) і Сокіл (Хмільницький), а також Атлетик Футзал (Дніпро) і Суха Балка (Жовті Води).

Нагадаємо, що вперше Україна була представлена двома командами у футзальній ЛЧ у сезоні 2025/26: ХІТ і Київ Футзал. Віцечемпіон України завершив виступи на груповій стадії, посівши друге місце в квартеті, а ХІТ у 1/8 фіналу поступився Пальмі.