Спортинг пройшов Порту та став першим фіналістом Кубку Португалії
У середу, 22 квітня, відбувся матч-віпдовідь 1/2 фіналу Кубку Португалії з футболу, в якому Спортинг зіграв унічию з Порту.
Зустріч завершилася з рахунком 0:0.
Втім, цього результату "левам" вистачило для того, щоб пройти фінал турніру, адже у першому поєдинку вони мінімально переграли "драконів" з рахунком 1:0.
У вирішальному протистоянні за трофей Спортинг зустрінеться з переможцем пари Торреенсе – АД Фафе.
