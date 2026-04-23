Усі розділи
Спортинг пройшов Порту та став першим фіналістом Кубку Португалії

Олексій Мурзак — 23 квітня 2026, 01:04
У середу, 22 квітня, відбувся матч-віпдовідь 1/2 фіналу Кубку Португалії з футболу, в якому Спортинг зіграв унічию з Порту.

Зустріч завершилася з рахунком 0:0.

Втім, цього результату "левам" вистачило для того, щоб пройти фінал турніру, адже у першому поєдинку вони мінімально переграли "драконів" з рахунком 1:0.

У вирішальному протистоянні за трофей Спортинг зустрінеться з переможцем пари Торреенсе – АД Фафе.

Кубок Португалії х футболу
1/2 фіналу
Матч-відповідь

Порту – Спортинг 0:0

Напередодні Бенфіка з Анатолієм Трубіним виграла дербі у Спортинга в чемпіонаті Португалії.

Бенфіка з Трубіним виграла дербі у Спортинга в чемпіонаті Португалії
Трубін вийде у основі Бенфіки на матч проти Спортинга
Спортинг – Бенфіка. Де та коли дивитися матч 30 туру Прімейри
УЄФА назвав символічну збірну та найціннішого гравця ігрового тижня Ліги чемпіонів
Тренер Спортинга – про виліт із ЛЧ від Арсенала: Я вважаю, що ми заслуговували на більше

