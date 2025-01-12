Сокіл результативною перемогою над Ураганом закрив 11 тур Екстра-ліги

У неділю, 12 січня, програму 11 туру Екстра-ліги України з футзалу закривали Сокіл та Ураган.

У першому таймі команди провели дуже результативні 20 хвилин, забивши шість голів на двох. Але саме господарі майданчика забили більше – 4:2.

Після перерви колектив з Івано-Франківська скоротив відставання у рахунку, але це був його максимум на сьогодні. А на останній хвилині Сокіл повернув собі перевагу в два голи. У підсумку суддя зафіксував перемогу клубу з Хмельницького з рахунком 5:3.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

11 тур, 12 січня

Сокіл – Ураган 5:3 (4:2)

Голи: 0:1 – Богославський 2, 1:1 – Бабак 7, 1:2 – Приходько 7, 2:2 – Чижик 16, 3:2 – Зеленкевич 16, 4:2 – Первєєв 18, 4:3 – Богославський 21, 5:3 – Чижик 40.

Сокіл закріпився на третьому місці таблиці, відстаючи від лідера чемпіонату в особі Аврори на 7 очок.

Ураган з 17 балами в свою чергу залишився п'ятим, втративши можливість вийти на четверте місце.

Турнірна таблиця

Нагадаємо, що днем раніше прошли чотири матчі української Екстра-ліги, в яких Аврора та ХІТ обмінялися перемогами, захоплюючи лідерство чемпіонату.