Аврора повернула лідерство, ХІТ виграв у Сухої Балки їхню першу офіційну зустріч: результати Екстра-ліги

У суботу, 11 січня, за розкладом 11 туру української Екстра-ліги з футзалу пройдуть чотири матчі.

Ігровий день відкривали Суха Балка та ХІТ, які проводили першу в історії офіційну гру один з одним. До цього команди зустрічалися лише в товариському матчі.

Кияни, які грали вже без Даниіла Абакшина, здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0 та обійшли Аврору на одне очко в боротьбі за перше місце. Суха Балка залишилася восьмою.

Потім на майданчик вийшли гравці Енергії та SkyUp. І хоча господарі зуміли виграти перший тайм, після перерви вони дозволили киянам перевернути хід гри та вирвати перемогу.

Аврора після того, як ХІТ відібрав у неї лідерство Екстра-ліги, у результативному поєдинку обіграла львівський in.IT. Це дозволило киянам повернутися на перше місце.

О 17:00 ігровий день закриватимуть Любарт та Кардинал.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

11 тур, 11 січня

Суха Балка – ХІТ 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – Жук 7, 0:2 – Жук 18, 0:3 – Бабілов 39.

Енергія – SkyUp 3:5 (1:0)

Голи: 1:0 – Цілик 5, 1:1 – Рафінья 22, 2:1 – Кузь 24, 2:2 – Щериця 33, 2:3 – Гайван 35, 2:4 – Бакінський 37, 3:4 – Гураль 38, 3:5 – Бакум 38.

Аврора – in.IT 6:3 (4:1)

Голи: 1:0 – Семенченко 3, 2:0 – Моспан 6, 3:0 – Моспан 11, 3:1 – Білюк 16, 4:1 – Завертаний 20, 5:1 – Легендзевич 31, 5:2 – Боднар 33, 6:2 – Мурин 33 (автогол), 6:3 – Сидоренко 34.

17:00 Любарт – Кардинал

Нагадаємо, що 11 тур вчора відкривали МСК Харків та Атлетик Футзал, які забили вісім голів на двох.