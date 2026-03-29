Сокіл переміг Фурнітуру в серії пенальті та вийшов у півфінал Кубку України

Хмельницький Сокіл вийшов у "Фінал чотирьох" Кубку України з футзалу, перемігши в матчі-відповіді Фурнітуру з Коломиї.

У першому таймі Сокіл вийшов вперед, зрівнявши рахунок двоматчевого протистояння – 3:3.

Після перерви жодній з команд не вдалося схилити шальки терезів на свою користь. Доля путівки вирішилася у серії 6-метрових ударів.

Хмельницький клуб зумів вийти у свій третій кубковий півфінал завдяки сейву Сергія Шевченка та каркасу воріт, який прийняв на себе ще один удар.

Кубок України з футзалу 1/4 фіналу

Матч-відповідь, 29 березня

Фурнітура – Сокіл 0:1 (пен. 3:4)

(перший матч – 3:2)

Сокіл став останнім півфіналістом. Раніше у "Фінал чотирьох" Кубку України вийшли Кардинал, ХІТ та Київ Футзал.