Кардинал у серії пенальті пройшов Альянс, ХІТ розгромив Атлетик: результати матчів-відповідей 1/4 фіналу Кубку України

Микола Літвінов — 28 березня 2026, 17:40
У суботу, 28 березня, відбулися чвертьфінальні матчі-відповіді у межах Кубку України з футзалу.

Київський ХІТ не залишив жодних шансів Атлетик Футзалу, здобувши перемогу з розгромним рахунком. Цей результат дозволив чинним чемпіонам України святкувати загальний успіх за сумою двох зустрічей та оформити вихід у Фінал чотирьох.

В іншому поєдинку Кардинал Авангард вирвав путівку до півфіналу Кубку за підсумками драматичного протистояння з Альянсом. Рівняни мали гандикап після перемоги 2:1 у першому матчі, проте львів'яни перевели гру в серію післяматчевих пенальті завдяки голу на останніх секундах. Зрештою, точнішими виявилися саме футзалісти Авангарду.

Кубок України з футзалу
1/4 фіналу, матчі-відповіді

ХІТ – Атлетик 6:1
(перший матч – 3:4)

Альянс – Кардинал-Авангард 3:2 (пен. 2:3)
(перший матч – 1:2)

  • Авалон – Київ Футзал

Нагадаємо, у перших матчах 1/4 фіналу Кубку України Київ-Футзал у матчі з 13 голами переміг Авалон, а Атлетик обіграв ХІТ.

