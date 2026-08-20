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Український клуб тричі відзначився у воротах Барселони, але програв у контрольному матчі

Олексій Мурзак — 20 серпня 2026, 22:45
Український клуб тричі відзначився у воротах Барселони, але програв у контрольному матчі
АФУ

У четвер, 20 серпня, представник Екстра-ліги України з футзалу СкайАп провів товариський матч із Барселоною.

Зустріч завершилася перемогою чемпіонів Іспанії з рахунком 7:3, передає пресслужба Асоціації футзалу України.

За "авіаторів" відзначилися Антон Росс, Марʼян Масевич та Віталій Ткачьов

Контрольний поєдинок пройшов на домашньому майданчику Барселони – "Палау Блауграна".

Напередодні повідомлялося, що чемпіон України з футзалу ХІТ оголосив про підписання 26-річного бразильського універсала Келвіна – першого легіонера в історії клубу.

Як відомо, у наступному, 34-му за ліком, розіграші чемпіонату України з футзалу візьмуть участь 10 клубів.

Барселона футзал СкайАп

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