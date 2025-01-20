Розклад матчів збірної України U-19 на турнірі в Хорватії
Асоціація футзалу України
Вже невдовзі юніорська збірна України розпочне свої виступи на турнірі Istria Nations Cup, який проходитиме з 20 до 26 січня у містах Умаг та Новиград (Хорватія).
Суперниками українців будуть команди Словенії, Словаччини, Італії та Франції. Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на фейсбук-сторінці "B4 Slovenia".
Розклад матчів збірної України U-19
- 21 січня: 21:00 Словенія – Україна;
- 23 січня: 12:00 Словаччина – Україна;
- 24 січня: 19:00 Італія – Україна;
- 25 січня: 16:00 Україна – Франція.
Нагадаємо, напередодні універсал Аврори та збірної України Ростислав Семенченко став найкращим молодим гравцем світу у 2024 році за версією авторитетного видання Futsalplanet.