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Розклад матчів збірної України U-19 на турнірі в Хорватії

Микола Дендак — 20 січня 2025, 12:50
Розклад матчів збірної України U-19 на турнірі в Хорватії
Асоціація футзалу України

Вже невдовзі юніорська збірна України розпочне свої виступи на турнірі Istria Nations Cup, який проходитиме з 20 до 26 січня у містах Умаг та Новиград (Хорватія).

Суперниками українців будуть команди Словенії, Словаччини, Італії та Франції. Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на фейсбук-сторінці "B4 Slovenia".

Розклад матчів збірної України U-19

  • 21 січня: 21:00 Словенія – Україна;
  • 23 січня: 12:00 Словаччина – Україна;
  • 24 січня: 19:00 Італія – Україна;
  • 25 січня: 16:00 Україна – Франція.

Нагадаємо, напередодні універсал Аврори та збірної України Ростислав Семенченко став найкращим молодим гравцем світу у 2024 році за версією авторитетного видання Futsalplanet.

Розклад матчів збірна України U-19 з футзалу

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