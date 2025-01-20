Розклад матчів збірної України U-19 на турнірі в Хорватії

Вже невдовзі юніорська збірна України розпочне свої виступи на турнірі Istria Nations Cup, який проходитиме з 20 до 26 січня у містах Умаг та Новиград (Хорватія).

Суперниками українців будуть команди Словенії, Словаччини, Італії та Франції. Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на фейсбук-сторінці "B4 Slovenia".

Розклад матчів збірної України U-19

21 січня: 21:00 Словенія – Україна ;

; 23 січня: 12:00 Словаччина – Україна ;

; 24 січня: 19:00 Італія – Україна ;

; 25 січня: 16:00 Україна – Франція.

Нагадаємо, напередодні універсал Аврори та збірної України Ростислав Семенченко став найкращим молодим гравцем світу у 2024 році за версією авторитетного видання Futsalplanet.