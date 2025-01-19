Аврора зіграє з ХІТом, Суха Балка прийме МСК Харків: розклад матчів Екстра-ліги

Сьогодні, 19 січня, відбудеться два матчі 12 туру української Екстра-ліги з футзалу.

Відкриватиме ігровий день о 12:00 буде поєдинок Суха Балка – МСК Харків. Клуб із Жовтих Вод посідає восьме місце і веде боротьбу за плейоф, а ось харків'яни провалили старт сезону – 4 очки за 11 зустрічей.

О 14:00 відбудеться центральний матч туру, якщо не всього першого кола загалом. Лідер чемпіонату Аврора прийматиме ХІТ.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

19 січня, 12-й тур

12:00 Суха Балка – МСК Харків

14:00 Аврора – ХІТ

Зазначимо, що Аврора наразі є лідером турнірної таблиці. Цей клуб здобув 31 пункт за 11 ігор. ХІТ, який є чинним чемпіоном, відстає від свого суперника на 2 бали.

Нагадаємо, напередодні Кардинал виявився сильнішим за Енергію, Атлетик здолав SkyUp, а Ураган зазнав четвертої поразки поспіль.